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林鄭暗示再修訂《逃犯例》

2019-05-29 列印
　　特首林鄭月娥昨出席行政會議前向記者透露經官員多番解釋後，香港總商會表示支持修訂《逃犯條例》，但由於引起焦慮，總商會建議增加三項包括提高移交門檻的額外保障，由於其他團體亦有提出類似建議，政府會一併研究及全面整合，盡快在幾日內回應，以便於周五在立法會保安事務委員會特別會議上，議員可就政府回應再討論。

　　林鄭說，如果政府的回應需要進一步修訂條例草案，截止日期為六月一日，政府需要跟立法會程序處理。



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