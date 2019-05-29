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疑雞販賣狗肉　組織「救狗」及時

2019-05-29 列印
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　　本港食狗肉是犯法行為，「香港流浪狗之家」早前在社交媒體專頁發文，揭發有雞販疑似無牌買賣幼犬（見圖）。目擊者恐防有人出售狗肉，稱已買下狗隻。現時狗隻健康狀況良好，流浪狗之家正尋找領養者。網民紛紛留言，恐雞販再賣狗，促報警處理。

　　發文指，流浪狗之家創辦人的家傭上月途經上水街市某雞檔，發現有兩隻唐狗身處狹窄雞籠中。擔心狗狗被當成狗肉出售，又恐報警未必有足夠證據檢控，情急講價後以一百五十元買下兩隻狗。

　　香港流浪狗之家也補充，明白當時的做法具爭議性。事後也實地跟進，但已發現該雞販沒有再賣狗。發文指，組織昨日已聯絡愛護動物協會，但愛協指此事涉虐狗，建議報警或聯絡漁護署跟進。網民紛留言，感激及時救狗；亦有網民指恐雞販會再售狗，認為須盡快報警處理，「今次喺我哋嘅角度係救咗狗狗，但係販賣嘅衰人嚟講係成功出售，唔舉報，佢哋會繼續㗎。」

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