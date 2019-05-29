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獨留八歲女在家 母涉虐兒被捕

2019-05-29 列印
　　葵涌發生懷疑八歲女被獨留在家虐兒案。案中疑受虐女童與雙親同住石蔭邨智石樓一單位。據悉，女童就讀小學發現女童多月未有上學，學校社工恐她有意外，透過警方警民關係組報案。

多月未上學

　　昨午四時許，警員抵女童家中調查時，竟發現她與讀中學的兄長同被獨留在家，且妹妹未有上學多月，兩童表面無傷痕。

  警方聯絡上兩童的三十九歲姓鄭母親，調查後以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕帶署，小兄妹則獲送院檢驗，警方現仍聯絡其父親助查。

  消息稱，妹妹月前開始，聲稱不欲上學，夫婦由於要上班，故將小兄妹獨留在家。

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