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按摩、修復、排毒三合一精油 Jetso App送Green Envee草本按摩油套裝

2019-05-29 列印
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　　做運動Keep fit有時都要畀身體有適量休息，如果唔係就好容易拉傷或整傷啲肌肉同肌腱。想幫肌肉按摩嘅同時又可以幫身體排毒？今次Jetso App就送出Green Envee草本按摩油套裝（一套三支），分別針對肌肉及筋膜、肌腱韌帶同骨頭關節，啱晒健身或運動前後用。其中肌腱韌帶按摩油有助即時緩解僵硬，繃緊、緊張嘅肌腱同韌帶。加上佢主要成份之一嘅有機檸檬香茅精油有助促進血液及淋巴液同流動，從而協助體內嘅毒素排出。o依家玩Jetso App有獎遊戲有機會贏走價值$735嘅Green Envee草本按摩油套裝，名額三十八個。即刻Scan QR Code下載Jetso App玩遊戲啦！

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