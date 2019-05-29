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﻿油塘站增育嬰間﻿﻿便利母親﻿

2019-05-29 列印
■油塘站增設客用的育嬰間。
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　　世界衞生組織建議嬰兒由出生至六個月以純母乳餵養，並應持續至兩歲或以上，本港也愈來愈多母乳餵哺者，令育嬰間需求日漸增加。港鐵為回應廣大母親的需求，宣佈油塘站新增的客用洗手間及育嬰間，由即日起開始投入服務。

　　港鐵表示，兩項新設施均設於油塘站車站大堂付費區域內，以便利進出該站的乘客（包括使用將軍澳線及觀塘線轉乘服務的乘客）。港鐵又表示，正陸續於五個轉線車站進行大型翻新工程，加設客用洗手間及育嬰間。港鐵指該五個轉線車站，包括尖沙咀站、油麻地站、茘景站、中環站及北角站。

　　港鐵續稱，未來發展新鐵路路線時，能提供客用洗手間及育嬰間設施，將會是新車站的設計及規劃標準。港鐵又稱，為照顧乘客不同的需要，會繼續提升車站設施，加強乘客乘車體驗。

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