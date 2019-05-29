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海港城BVLGARI員工證患麻疹

2019-05-29 列印
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　　衞生防護中心昨公佈新增一宗麻疹個案，涉及的三十二歲男子據悉為尖沙咀海港城名店BVLGARI員工，本月中，位於同一個商場的Gucci有五名店員獲證實感染麻疹。新增患者過往健康良好，本月二十三日開始發燒和流鼻水，並於二十五日開始出疹，翌日到私家醫生求診，同日獲轉介到瑪嘉烈醫院急症室，入院接受治療。

　　其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，據報患者已接種麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內未有外遊記錄，其家居接觸者至今沒有出現病徵，正接受醫學監察。

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