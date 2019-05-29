客貨車「黃雨」翻側 一人送院

今季已完成了694場次賽事，在騎師榜的前三位騎師共贏了276場，即使再加上排第六位的史卓豐的31W，佔頭馬總數仍不足五成。可是翻查近兩季的谷草二千二百米賽事，此四位騎師共包辦了逾七成的頭馬，換言之，此程應是特別講究騎師發揮的途程。 第三場四班二二○○米。此場因史卓豐沒有座騎，若相信上述數據，頭馬很大機會是田泰安的「文武傳奇」、潘頓的「榮冠大道」和莫雷拉的「為善聚樂」中的其一。比較上，「為善聚樂」畢竟只是五班頭馬，而「文武傳奇」則季內曾在受讓四磅下贏「為善聚樂」三個馬位，可是今次要反過來讓十五磅，不能說沒有變數。因此，筆者較傾向沒有此程佳績的「榮冠大道」。 「榮冠大道」過去無...

2019-05-29