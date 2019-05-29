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客貨車「黃雨」翻側 一人送院

2019-05-29 列印
　　長沙灣荔枝角道與葵涌道交界同一地點，接連兩日發生客貨車失控意外。昨晨約十一時黃雨期間，六十五歲姓鄭男子，駕駛客貨車沿葵涌道快線向旺角駛至荔枝角道交界時，疑因天雨路滑失控越過慢線後，繼而衝越分隔路面花槽至鄰線的荔枝角道。

　　意外時一輛同方向行駛的士險被撞及，幸的士司機及時避過，兩車沒有相撞。客貨車則向左翻側，橫亘兩條行車線上，姓鄭司機手部輕傷自行爬出，其後送院，警方正調查意外原因。

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