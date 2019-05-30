﻿消委會指透明度不足 索償受限制 醫保條款藏魔鬼細節

政府上月推出自願醫保計劃，消委會研究發現市面的個人醫療保險存在三大問題，包括透明度不足、部份條款有魔鬼細節，例如未必承諾終身續保，以及醫保索償有不同限制等。消委會公佈一宗個案，投保人曾入院接受肛門疾病治療，續保後再因肛門瘜肉入院，保險公司卻要求改變保單條款，拒保其所有與肛門有關的疾病。



消委會過去四年多收到四百四十三宗針對醫療保險的投訴，主要與索償有關。消委會比較市面十四間公司共十八款的個人醫保計劃，發現只有四份可在保險公司網站下載，其他需要市民親自以熱線查詢，或向保險中介人會面索取。十八份保單主要條款均提及「醫療所需」，但不同計劃有各自不同定義；如部份保險公司指「醫療所需」是由醫生或外科醫生為傷病所建議，亦有部份表明由保險公司自行決定。此外，保險公司更在細節內寫明保留權利就合約作出修改，如投保人曾索償，索償的病症便有機會被剔出受保範圍，終生續保亦可隨時調高保費。有部份保險公司甚至稱「沒有責任透露更改原因」。



肛門瘜肉患者不獲賠償



消委會公佈一宗個案，投保人在街上跌倒而住院八天，醫生建議他接受住院物理治療而無法提早出院，結果保險公司只就首三天的住院費作出賠償，並認為其後的五天住院不屬於「醫療所需」，以及物理治療可透過門診服務提供。事主先後經消委會及保險索償投訴局跟進後，方獲該五天的住院費賠償。



另一宗個案，投訴人於上一個保單年度曾接受肛門疾病療程及索償，其後再因肛門瘜肉入院，卻遭保險公司要求簽署一份經修改的同意書，將所有肛門有關疾病納入不保事項，最終保險公司拒絕事主的住院索償。



67歲保費由兩萬增至四萬



消委會曾接獲一名六十七歲市民投訴，指保險公司通知他將會更改保單條款以提供更佳醫療保障，結果續保時發現保費增加，四年間每年保費由港幣二萬一千多元大增至近四萬三千元，增幅超過一倍。消委會介入後，投訴人與保險公司和解。



消委會主席、資深大律師林定國稱，保險公司應清楚列明保費加幅、解釋保費調整的資料及理據如醫療通脹數據等，和闡明保險公司擁有重新核保權利，並讓潛在保單持有人知悉。林定國又指出，應為非主要保障項目的升級提供退出選擇，讓保單持有人維持現狀。



總幹事黃鳳嫺指出，自願醫保計劃仍有不少限制，包括保險公司可拒絕受保、可增加額外保費等，強調每一個醫保計劃有不同之處，市民在考慮購買時仍要作比較及留意條款，不應只聽從他人意見。



