﻿重新檢視申請表內容 保聯專責小組

消委會就個人醫保計劃提出十四項建議，當中包括統一重要合約條款的定義。消委會總幹事黃鳳嫺指出，消委會今年三月曾與保險業監管局及香港保險業聯會（保聯）面談及建議，雙方均有信心可以於公開平台提供保單的合約樣本、提升保單合約內容、保障及保費相關條款透明度、披露個人醫保的市場及投訴相關的數據、加強保險中介人的培訓及消費者的教育。至於其他的建議，保險業監管局則仍然需要進一步討論及研究。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，部份針對醫保的投訴，涉個別保中介人與客人溝通時有誤導成份，不應一竹篙打一船人。他呼籲，超過六十歲的已投保者盡量不要轉「保險計劃」，因一轉便可能會令保費大增。至於醫保條款深奧難明，當中涉很多醫學問題，不明白是正常，他建議市民應找信得過的中介人解釋。



保聯回應，歡迎消委會就個人醫療保險進行研究，並提出優化建議。保聯的醫療保險協會已成立專責小組，詳細檢視並統一投保申請表的基本內容，確保所提出的問題明確清晰，讓申請人容易明白細節。