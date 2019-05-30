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【19/20升小叩門】逾80間熱門資助/官立小學叩門資料

2019-05-30 列印
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　　升小統一派位將於6月1日（星期六）公佈，萬一小朋友未能獲派心水小學，就要立即去叩門。家長不妨了解叩門時間及注意事項，做足準備！詳情http://bit.ly/2WawJsc
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