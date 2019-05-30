庭上自辯提及婚變創傷 陳婉玉：與Wilson一起好開心

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業涉貪瀆職案，賭王三太姨仔陳婉玉昨自辯，當憶述與丈夫婚姻破裂及遭受家暴時多次哽咽，她稱︰「我自己知道，如果作為一個老婆，老公有第三者，其實好辛苦，所以開始這段感情時，雖然我破壞人哋家庭，但我一定唔會叫佢離婚。」至於雍景臺豪宅由馮接手後，她給五十一萬元作為臨時訂金，她稱︰「我已經唔記得嗰五十一萬嘅出現。」



陳婉玉作供時，大讚馮永業（Wilson）細心溫柔，「我好鍾意Wilson，同佢一起唔係比較開心，我係好開心，佢唔會大聲跟我說話，好重視我感受」。辯方資深大律師余承章問她為何過去多年來與馮的寓所距離不遠時，陳坦言方便短聚， 馮於六點放工，七點要返家晚飯，為了見一他見面，「我會遷就佢，Wilson叫我住邊，我就住邊，我會痴痴地等，好想見到佢」。



陳稱，家中有十一個兄弟姊妹，她是孻女，與賭王何鴻燊的三太、即胞姊陳婉珍關係最好。她於八三結婚，育有一女，八四年加入信德工作，任職首席會計，九八年應謝天賜邀請加入港聯直升機，負責財務工作。



談及遭受家暴多番哽咽



當余大狀問及她婚變時，陳低頭哽咽，指女兒於八四年出生，女兒兩、三歲時首次遭丈夫毆打，她要接受心理輔導，丈夫脾氣暴躁，不顧她感受，常以粗口罵她。直至○三年她請私家偵探確實丈夫有外遇，她問丈夫有否女人時，被丈夫暴力對待，但她希望有一個完整的家，不介意丈夫在外有女人，嘗試挽留丈夫但遭拒絕。



陳低泣地說，女兒當時在美攻讀，家中只剩她，「我無咗個家、無咗個老公……只有間屋、我根本唔想生存落去」。她由○二年起接受心理輔導致今，「我心已碎了」。



大約○三年八至九月間她認識馮永業，「Wilson對我好好，好有風度，好溫柔，好細心」，「愈來愈覺得wilson好吸引，佢好斯文、好gentle，好重視我感受、有時我唔出聲、佢會知道我個日的心情點樣」。余大狀續問她為何保存二人去澳門的直升機票時，陳說︰「當晚食飯，大家講咗好sweet嘅說話，我們有啲親密嘅動作」，之後兩人更親密。余大狀問她為何保存一張入住美國華盛頓酒店收據，陳說︰「因為這是我和Wilson第一次去旅行」，大家都在華盛頓有合照。她把所有精神及時間放在Wilson身上，「我只係痴痴地等、等佢約我午飯，等佢幾時放工來見我」。兩人關係維持至一六年終止。



物業由馮永業建議購買



陳表示，所有物業都是由Wilson建議她買的，余大狀問︰「點解你要聽佢講」，陳說「因為我鍾意佢、所以我聽佢講」。她於○四年為立志俊有限公司進行物業投資，陳表明︰「其實我自己唔喜歡睇樓，我只係想見佢多啲」。余大狀續問，○四年至一五年間是否買了三十間物業，陳表示︰「我買咗好多，我無數過，全部都係Wilson叫我買，買賣樓、放租都係佢負責。」



至於雍景臺物業，自Wilson接手後，「我唔記得嗰五十一萬嘅出現」，余大狀又問陳有否金錢的顧慮，陳指︰「唔可以話我有錢，如果我無錢，我咪問家姐攞，佢就會畀錢我」。



