﻿涉案物業地產代理供稱﻿﻿馮永業陳婉玉甜蜜睇樓﻿

前高官馮永業涉收受利益案，負責涉案雍景臺交易的地產代理吳鳳萍昨以辯方證人身份供稱，自○四年起馮經常帶同陳婉玉一起睇樓，而陳並不熟悉樓宇買賣的運作。代表馮的資深大狀謝華淵問吳，當時馮陳關係如何，吳表示；「睇得出係情侶」，二人睇樓時「卿卿我我」。



吳鳳萍於○三年至○六年間任職於利嘉閣，自二千年認識馮後，多次介紹他買樓，直至一五或一六年停。馮自○四年起帶同陳婉玉一起睇樓，每次均是由馮安排。○四年七月二十七日，陳首次透過她以六百一十萬元購入翡翠園物業，根據交易文件顯示，寫着「買家是熟客介紹，故減佣促成」，利嘉閣給予陳一半的佣金折扣。吳指，她替馮作物業交易時，馮有提供卡片，但陳從沒展示卡片，直至陳放售翡翠園，她將臨時訂金送去陳的公司，才知道陳在直升機公司工作。吳表示，她對陳身份好奇卻沒有問馮，因她知道「馮一定唔會講」，所以她去查陳的身份，查到陳是信德家族的人、「係三姨太陳婉珍的妹妹」。



稱怕麻煩不換臨時訂金支票



至於涉案的雍景臺單位，吳指陳表明會買入該單位，經討價還價後，陳於九月二十八日簽署臨時買賣合約。吳指當天是在陳車上簽署合約，馮不在場。臨時買賣合約上原本買家是「志俊有限公司」，並非馮永業，而簽署人是陳。後來馮致電她說「陳小姐唔係好想要個單位，我自己啃咗佢」，吳遂於陳簽署旁邊加上「For and on behalf of Wilson Fung Wing Yip」。



吳將臨約交給業主前，業主已收下由陳簽發的五十一萬元訂金支票。吳在電話中向馮建議：「唔駛換支票啦，費事啦，張票都已經畀咗業主，你哋自己搞掂啦。」吳在控方盤問下，確認不換臨時訂金支票的決定，是由她作出，因「我覺得麻煩，所以我費事換票」。吳憶述，馮就雍景臺要「自己啃」問過她如何更改買家身份，她說「在合約塗去原買家姓名、改為你囉」。



