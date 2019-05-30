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﻿美股中段跌308點

2019-05-30 列印
　　美國周三股市下挫，杜指中段報二五○三八點，跌三百零八點；納指則報七五三六點，跌七十點。滙控美國預託證券價格見六十四點八七港元，升零點○二港元；騰訊則見三百二十二點一四港元，升零點一四港元。紐約期金報每盎司一千二百八十一點七美元，升四點六美元；紐約期油則報每桶五十七點四一美元，跌一點七三美元。
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