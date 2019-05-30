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九巴否認玻璃梯是走光黑點

2019-05-30 列印
■九巴指，玻璃樓梯設計在外國已採用超過十年。網上圖片
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　　民建聯婦女事務委員會日前披露一批走光黑點中，今年三月雙層九巴入的新款設計「玻璃樓梯」，也被列入為黑點之一。

　　不過，九巴公司昨日在面書專頁以「走光黑點要提防？點解我要特登『裝』？」為題發文申冤，聲稱經實地測檢證實，女士經「玻璃梯」上落上層，「左睇右睇都冇依個情況（指走光）出現，所以大家唔使驚！」

　　九巴又解釋，相關設計在外國已採用超過十年，目的是讓更多光線進入車廂，樓梯光度足夠，乘客「睇得更清楚，有效減少發生意外」。

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