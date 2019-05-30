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洛桑全球競爭力排名　港居第二位

2019-05-30 列印
　　瑞士洛桑管理學院公佈本年度世界競爭力年報中，本港排名維持第二位。原來第三的新加坡則擢升第一，第一的美國跌至第三；中國的排名亦跌一級至第十四位。

　　在四項評定指標中，香港的「政府效率」連續五年蟬聯世界第一，其餘的「企業效率」排全球第二、「經濟表現」排第十、「基礎建設」排二十二。

　　管理學院稱，新加坡得於先進科技基礎建設、優質勞動人口及具效率的機制協助初創企業，導致排名攀升；美國則因減稅效應消失，高科技出口疲弱而排名下跌。

　　香港政府發言人稱：「政府一直致力提升香港經濟的競爭力和活力，《年報》再一次肯定香港是全球最具競爭力的經濟體之一。」有學者則認為，香港需留意如何改善弱點，鞏固優勢。

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