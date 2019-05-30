  • 2019年5月30日 星期四
  • 25º
  • 83%
熱門： 逃犯條例劉鑾雄馮永業屯門南延線陳祖光

日報新聞 > 港聞

老翁捱洗街車撞 左腳被輾須截肢

2019-05-30 列印
　　昨早八時許，一輛清潔公司的洗街車沿上海街行駛，駛至旺角道交界處時，撞到一名老翁。他被捲入車底，左腳被輾過受傷，困在右前輪胎下，途經人士隨即喝停司機，並報警求助。消防員及警員趕至，將傷者救出，再由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，需進行手術，現時情況危殆。

　　據悉，傷者年約五十九歲姓陳，報住現場附近護老院，由於左腳傷勢嚴重，恐要截肢保命。警方以涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」，將六十三歲姓劉司機拘捕，現正被扣留調查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd