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保護綠海龜　南丫島深灣六至十月禁入

2019-05-30 列印
■深灣是綠海龜定期產卵的地點。
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　　南丫島深灣是本港唯一，以及南中國少數錄得綠海龜定期產卵的地點，為盡量避免海龜、海龜巢和蛋受到干擾，在每年六月一日至十月三十一日，深灣的沙灘將實施出入管制。

　　深灣已根據《野生動物保護條例》劃為限制地區，面積約零點五公頃，限制進出期限為每年六月一日至十月三十一日。漁護署指，在禁止通行期內，深灣設有執法人員巡邏，以管制非法擅進和監察綠海龜的產卵情況。任何人士非法進入限制地區，最高可被罰款港幣五萬元。

　　漁護署資料指出，綠海龜屬瀕危物種，分佈在熱帶及亞熱帶海域。在一九九八至二○一六年共錄得十六隻綠海龜分別在南丫島深灣、東澳等地產卵，共孵化及野放一千一百三十三隻小綠海龜。其中深灣佔整體九成二，可見深灣是綠海龜重要繁育地點。

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