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男子妨礙港鐵開車被控

2019-05-30 列印
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　　五月初在網上瘋傳的狂漢大鬧港鐵車廂片段，影片男主角原來已遭港鐵引用《鐵路附例》控告，一旦罪成，最高可被罰款七千元。

　　事發於五月三日，由觀塘往黃埔的列車，在樂富站停車上落客時，有男乘客長時間阻礙月台幕門及車門關閉。從網上流傳的短片可見，男乘客時而用手，時而用腳，有時甚至用身體阻擋車門和幕門關閉，當車站職員接報到場了解時，他更爆粗狂鬧對方，又問：「喂，做咩唔開車？」其後港鐵報警處理，列車受阻一段長時間才能重新開車。

　　港鐵表示，當局早前引用《鐵路附例》檢控該男子一項阻礙車門，及一項講粗口罪名，案件將在七月二日在觀塘裁判法院審理。據悉，阻礙車門最高罰款二千元，講粗口的最高罰款則是五千元。

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