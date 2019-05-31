﻿與賭王對話 陳婉玉筆記揭「羅致」前高官幫手

賭王何鴻燊三太胞妹陳婉玉涉向前經濟局副秘書長馮永業行賄案，廉署在陳婉玉辦公室搜出一本記事冊，記錄了她的公務筆記，內有她與賭王何鴻燊的對話，披露在投標直升機場一事上，「現已攞（羅）致一位過去在政府經濟局及民航局做到好高級的人幫手。」（圖）該筆記沒提及這人的姓名；筆記也記錄了「與政府現高級官員關係很好」，對投標有信心。「tender（投標）已出了，你唔駛擔心，因為我哋係current operator（現任經營者），知道如何管理及運作是一個優點，我會搵人幫你手。」



陳寫下：「現已攞（羅）致一位過去在政府經濟局及民航局做到好高級的人幫手，知道去那裏找岩（啱）的人及如何去deal with（應付）政府。」根據筆記，賭王有信心和把握投到擴建直升機場：「只要AT（當時港聯直升機的行政總裁謝天賜）不搗蛋及將我哋的做法漏出去。」「他（謝天𧶽）Mad（瘋了），想我Bid（投標）不到，那便將的Info（資料）流出去，又或者從中作梗……」陳解釋，筆記中提及的「我哋」是指她與何鴻燊，何當時擔心港聯不能中標。



