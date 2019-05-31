﻿憤然離家赴美 陳婉玉女兒 敵視馮永業

被控向前經濟局副秘書長馮永業行賄的賭王三姨太胞妹陳婉玉，昨天在區域法院繼續自辯，指一六年傳媒揭發她及馮之間的關係，女兒「嬲咗我（陳）」並離去，她特意飛去紐約向女兒解釋，陳指女兒很擔心她會否被人要求洗去證據，女兒認為她可能「handle（應付）唔到」馮，而女兒亦不相信馮這個人。



陳稱，一六年傳媒揭發她與馮關係後，當時女兒在港，感到好嬲，她幾天後離港往美國。陳稱︰「我覺得好委屈，好擔心兩母女關係，佢嬲咗我，我好擔心，我接受輔導，十月六日就飛去紐約同個女解釋件事。」



代表陳的資深大律師余承章向她展示廉署在其寓所搜查的記事簿，陳承認她記下打算向女兒解釋的內容，她在紐約與女兒午飯，「佢都唔係太高興」，飯後倆步行返家，女兒說看了報章，知道涉及換樓及航權等事。她事後都把與女兒的對話記下。



「事發東窗」 陳安撫女兒



余大狀讀出記事簿內的文字「行bribe」，陳解釋本來想寫「行賄」，但用英文代替。至於簿內寫有「換樓，航權， 洗去證據」等字是甚麼意思，陳解釋女兒很擔心她會否被人要求洗去證據，女兒認為她可能「handle（應付）唔到」馮，女兒並不相信馮，曾告訴她︰「件事傳咗出去，大家仲傾偈得唔得㗎，你識乜嘢朋友我唔理，但大家通話，可以嗎？有無問律師？」女兒又憂慮馮和她對話會被錄音。陳亦於簿內寫下「告訴她（女兒），事發東窗」。陳解釋這些記錄的字句，都是她與女兒的對話。



余大狀繼續讀出記事簿內的記錄，上面寫有日期一六年十月八日、九日及十七日，陳指是關於電話與輔導員談及的內容。記事簿寫「guilt feeling」（內疚感），陳解釋這是她作為第三者的感覺。而「大家都愛惜大家」意思是指她和女兒。另「敵視」一字，她解釋，這是指女兒當時對Wilson好敵視，又怕Wilson會否只為自己，輔導員便着她要對女兒說清楚自己都有警覺性，律師都會提點她。



