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﻿美股中段升65點

2019-05-31 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二五一九一點，升六十五點；納指則報七五七四點，升二十六點。滙控美國預託證券價格見六十四點九二港元，升零點四二港元；騰訊則見三百二十七點二六港元，升二點八六港元。紐約期油則報每桶五十七點四八美元，跌一點三三美元。
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