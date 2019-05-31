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華航客機急折返　港機場「全面戒備」

2019-05-31 列印
　　一班由本港飛往台北的中華航空客機，昨早起飛不久懷疑發生事故。客機通知機場控制塔要求緊急折返，機場方面也進入「全面戒備」狀態，當局派出六架消防車及救護車到場，各區消防一度全面戒備。半小時後客機安全降落，無人受傷，但暫時未公佈客機折返原因。

　　機管局發言人表示，昨早九時一分接獲通知香港飛往台北的中華航空CI922客機，需緊急折返，客機於九時三十四分安全降落。消防處亦於九時三十六分結束戒備離場。本港的機場運作沒有受到事件影響。

　　問及有關客機折返原因，機管局發言人指，要向華航方面查詢原因，機管局方面不會就事件回應。本報也向華航公共關係室及消防方面，查詢事故詳情，直至截稿為止暫時未有回應。

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