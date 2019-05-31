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三利刀離奇棄九巴雜物箱頂

2019-05-31 列印
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　　九龍灣昨日發現耐人尋味棄刀案。昨午一時許，一名四十歲姓戴女子，途經九龍灣啟晴邨對開巴士站時，發現行人路邊一個屬九巴的雜物箱頂，放有三把分別長四十厘米、三十八厘米及三十二厘米的利刀，以及一塊鐵板，覺得可疑報警。警員到場調查期間，一度在附近兜截可疑人，但未有發現，將案件列作求警調查處理，事後檢走有關利刀及鐵板返警署，並調查有關物品是否涉及刑事案件。

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