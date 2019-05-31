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中學報警稱有人冒簽反《逃犯例》聯署信

2019-05-31 列印
　　多所學校師生及校友等發起聯署反對修訂《逃犯條例》，據稱將軍澳保良局羅氏基金中學就指稱有關聯署為虛假文件，及有個別人士遭到冒認，已報警處理。

  另外，香港校董學會理事會昨發表聲明，批評有人意圖將政治爭議帶入校園，擬欲造成教育領域普遍反對修例錯覺，對此惡劣做法感到遺憾，並予譴責。

  反修訂組織《學生動源》昨日在網上發文，引述將軍澳保良局羅氏基金中學學生稱，校長陳榮光前日在早會時向學生表示，網上流傳該校反逃犯修訂的聯署文章為虛假文書，有個別人士遭冒認，表示會報警處理。校長其後逐一約見有份參與聯署的在校學生。

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