被揭未申報丈夫買豪宅 ﻿鄭若驊回應：﻿﻿沒有實際利益﻿

律政司司長鄭若驊捲入未及時申報利益醜聞。其丈夫潘樂陶被指以一點六億元購入兩個中半山豪宅單位，當中一單位更涉嫌以俗稱「買殼」的公司轉讓方式獲得，疑避稅至少一千萬元。



鄭若驊去年七月的申報紀錄，包括她個人及公司擁有的四個物業，另丈夫潘樂陶持有的屯門海詩別墅獨立屋也有申報，之後再無就丈夫去年底購入的物業作出報告。就此，她透過新聞秘書回覆傳媒稱，有關物業並非由司長實際擁有，司長亦沒有實際利益，依例毋須即時申報。



現時行政會議成員利益申報規定，行會成員在委任之初及其後的每一年，都要就其本人、配偶、子女或公司名義擁有的土地及物業作出申報。



依例毋須即時申報



據本港一份報章報道，鄭若驊丈夫潘樂陶去年底先後斥資共一點六億餘元，購入兩個中環半山豪宅。包括十月以個人名義買入價值八千九百餘萬元的雅賓利大廈底層連車位單位，以及在十二月涉嫌以「公司轉讓方式」持有羅便臣道一號的中層複式單位連兩個車位。



現行樓宇印花稅規定，潘十月購入的單位，因他非首次置業，故要繳交「從價印花稅」一成半稅款，折合一千三百四十七萬元。



至於羅便臣道單位卻非直接購入。根據土地註冊處文件顯示，單位一一年由「保奇有限公司」以五千三百餘萬元購入，之後再無交易紀錄。



公司註冊處資料顯示，潘樂陶在去年十二月五日成為「保奇」董事，兩名原董事同日辭任，單位原來的按揭亦於前一日解除，潘成為「保奇」唯一董事。



市場消息指出，羅便臣道單位去年底曾以七千八百八十萬元求售，若按此價值售出，如有人用公司名義買入，須付從價印花稅及買家印花稅，兩項稅款都是樓價的一成半，折實為二千三百六十多萬元；假如是以個人名義買入，若為非首置買家，須付從價印花稅一千一百八十多萬元。換言之事件疑涉「買殼」避稅，最少可慳一千多萬元。



「買殼」方式避稅逾千萬



專門處理樓宇買賣合約的律師黃國桐指出，以「買殼」購置物業慳稅的手法並不違規，只是利用了法例灰色地帶，且類似情況一直存在，原因是買持有物業的公司由公司法規管，印花稅款只是成交價的零點七，與一般買賣樓宇所付的印花稅，可謂蚊髀和牛髀。



