印傭未能回鄉過節心急落淚 ﻿騛旅遊社突倒閉涉款120萬﻿

專門代辦往來香港與印尼機票的「騛悅旅遊」因資金問題突然倒閉，約四百六十名旅客受影響，涉款一百二十萬元，昨日有多名印尼傭工連同僱主到旅行社了解，有人報警求助，僱主須再買機票給外傭回鄉。



昨日有多名購買了機票的印尼傭工，前往旅行社位於銅鑼灣伊榮街欣榮商業大廈的辦公室了解，惟重門深鎖，門外貼上印尼語通告表示「本辦公室自5月30日起停止運作，敬請留意，謝謝。」有女傭由僱主陪同前來，有人報警，警員到場了解後，列求警協助處理，有原定今天上機的印傭心急如焚，不禁落淚。



香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡證實，旅議會前日下午收到騛悅旅遊有限公司打算停業的通知，傍晚得悉其旅行代理商牌照被暫停，倒閉是資金不足問題導致。騛悅旅遊表示受影響旅客約四百六十名，主要為購買前往印尼機票的旅客，涉及金額約港幣一百二十萬元。陳張樂怡提醒，受影響人士不受旅遊業賠償基金保障，旅客需自行追討。



有受影響印傭Jarmini表示前晚十時許突然收到旅行社職員WhatsApp通知，表示「老闆走佬，機票用唔到」，原訂坐昨日下午五時的航機回鄉，心急如焚，又無法再聯絡到該職員，擔心到整晚不能入睡，只能委託僱傭中介公司再買下月一日的機票回鄉。



現正印尼新年前夕，是印尼傭工回鄉過節高峰，機票價格倍增，印傭Jarmini早於半年便以優惠價三千多元購入來回機票，豈料旅行社突然倒閉。



香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示：「最終損失是僱主，因為法例規定僱主必須負責機票，包括解僱或兩年一次的回鄉探親。」容馬珊兒又呼籲僱主不要只給錢傭工自行辦理，最好親自光顧票價較貴的航空公司，其次是大型及有歷史的旅行社。



