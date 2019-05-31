  • 2019年5月31日 星期五
  • 25º
  • 94%
熱門： 逃犯條例馮永業居屋小一派位港航

日報新聞 > 港聞

兩工人分別割傷手灼傷小腿

2019-05-31 列印
■工人小腿被火灼傷，包紮後無礙。
Previous Next

　　西環副食品市場及沙田路邊一個中電地盤，昨日分別發生工傷意外，意外中各有一名工人受傷。昨晨七時許，一名六十歲姓陳工人，在西環豐物道西區副食品批發市場一攤檔操作一部凍肉切割機時，左手大拇指意外被機器割傷，報警後獲送院。

　　沙田工傷意外發生於昨晨十一時許，一名四十四歲姓蘇工人，在龍華酒店對開路邊一個地盤工作期間，疑不小心鑽穿地底電纜引起爆炸，左小腿被火灼傷，報警後現場接受救護員包紮後拒絕送院。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd