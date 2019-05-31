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亞洲身價最高郵輪抵港

2019-05-31 列印
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　　全亞洲最大及最貴的郵輪海洋光譜號昨日首度抵港。作為皇家加勒比國際遊輪的超量子系列的首艘郵輪，海洋光譜號造價十二點五億美元（約九十八點一億港元），總噸位達十六點八萬，樓高十六層，總載客量達五千六百二十二人，上月在歐洲正式啟航。

  海洋光譜號全新推出標誌性娛樂設施「南極球」（圖），一個直徑十一米的中空橙色球體，球內設有彈跳牀，遊客可盡情伸展身體，並戴上VR眼鏡。郵輪公司宣佈，於今年底至明年一月期間首次以香港作母港，提供六條航程；並於下年十一月至二○二一年一月間，再提供九條香港母港航線。

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