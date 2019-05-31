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父親節二五折 爽購OTO按摩器

2019-05-31 列印
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　　爸爸為頭家辛勞工作，父親節梗係要送份禮物孝敬佢啦！OTO按摩保健三寶，包括揼揼鬆輕巧版、Wonder Spin按摩器及頸椎枕，《頭條日報》讀者換購價低至25折，折實百零蚊就買到，送畀爸爸保健兼relax，爽呀！

　　揼揼鬆輕巧版用嘅時候好似披住件識得按摩嘅背心，重點揼鬆肩、頸、背繃緊嘅肌肉，仲有八個自動按摩模式同十種捶揼力度選擇，揼完成身疲勞無晒！Wonder Spin按摩器可以提供震動式按摩，配合四款唔同嘅按摩配件，分別按摩身體唔同部位，又可以按個人喜好調校震速，全身上下都relax到！頸椎枕採用軟腍腍嘅記憶海棉，舒服得嚟又可以保護頸椎，仲可以壓縮放入附送嘅收納袋，輕便又唔嘥行李空間！《頭條》讀者現可上網選購，揼揼鬆輕巧版折後$469（建議零售價$1884），Wonder Spin按摩器折後$249（建議零售價$998），頸椎枕折後$179（建議零售價$439），買齊三款更慳成二千幾蚊架，立即scan QR code上網買喇！



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