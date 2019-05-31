﻿九龍公園擬建地下城﻿ ﻿交通規劃宜同步升級﻿

政府上周建議在尖沙咀九龍公園地底興建五層地下城，掀各界討論，地下空間能否成土地不足的「救命符」？工程業界認同拓展地下空間有助增加土地，惟一旦地下城交通規劃不當，隨時堵塞馬路；接駁地面出入口不足，也削弱人流。



政府一三年《施政報告》首度提出發展地下城概念，擬定尖沙咀九龍公園、銅鑼灣維園、香港大球場等十二個選址。政府上周再提出具體建議，優先發展九龍公園地底，興建五層地下城，用作餐飲、零售、泊車及社區設施之用。業界認為在本港興建地下城，工程技術不成問題，但必須長遠規劃相關配套，方可紓緩交通擠塞、帶動人流。



前建築師學會會長陳沐文表示，關注空間規劃上未有連接海港城及中港城等主要工商地點，「若開通不到那條路徑，斷開的道路將影響引流作用，人流還是會回到地面，日本地下街之所以成功，正因為通路出口四通八達。」



前土力工程處處長陳健碩認為，連接出口直接駁到愈多商業地帶對分流更有利，不然會降低遊人使用意欲，同時，尖沙咀一帶有不少宴會場地，晚間泊車需求高，拓建停車場須做好車流量評估，否則有機會導致車龍排隊堵路。



現階段的九龍公園地下城諮詢方案，除了分流地面人流的成效存疑，港大建築系退休副教授張國斌更指出，方案未有長遠考慮尖沙咀至西九龍一帶的交通發展。他指，現時從尖沙咀通往西九文化區極度不便，須趁機規劃相關配套以提升可達度，「在公園地下開設行人隧道，加裝雙向電動運輸帶連接尖沙咀港鐵站及廣東道，並在廣東道地面興建行人天橋，可大大縮短步行時間。」



張國斌又認為，地下城日後可發展成交通樞紐，應預留更多空間作日後發展，「公園附近已有港鐵站出口，假如尖沙咀碼頭巴士站搬到地下城，將更方便市民及遊客，另外亦能在地下空間疏導地面的交通擠塞問題。」



前地政總署署長劉勵超認同，發展地下城前要經過諮詢、審議等程序，連同興建的時間，估計最快十年後才正式運作。



油尖旺區議員關秀玲表示，尖沙咀區內社區設施欠奉，唯一的街坊福利會租金高昂，「最近的是梁顯利油麻地社區中心，服務油麻地及佐敦居民，不少尖沙咀居民要到屯門、荃灣開業主會。」她認為，地下城不應側重零售、餐飲，應先解決區內問題。不過，張國斌認為，如政府日後將地下城的商業收益用作維修及營運用途，能達至公私合營的長遠效益。



縱然各界對現有地下城規劃有異議，惟陳沐文指出，九龍公園地底為空置已久的防空洞，有利發展地下空間。然而，以往政府建議於銅鑼灣維園、灣仔修頓遊樂場發展地下空間的構想，工程業界坦言限制多多，恐怕九龍公園地下城即使成功，其他地區亦難以複製。



維園地下發展潛力有限



資深土木工程師倪學仁坦言，維園地下發展潛力遠不及九龍公園，因維園並非位於人流最旺的地段，該址跟崇光百貨所在的東角中心、人頭湧湧的時代廣場等購物點均有一段距離。他認為，引導公眾前往維園地下城有一定困難，加上附近交通配套早已逼爆，難覓新空間規劃車站。



陳健碩稱，銅鑼灣至天后的地下空間遠離核心旺區，發展該處未有太大價值，反觀政府曾建議打通崇光百貨和前興利中心（現為希慎廣場）的地底通道，此方案的建造價值更高。惟劉勵超認為，當局雖一度期望以該通道紓緩軒尼詩道的交通問題，最終遭附近業主反對擱置計劃。



