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美現代藝術博物館 K11設亞太最大旗艦店

2019-05-31 列印
■現代藝術博物館 昨日宣佈將於八月在香港K11 MUSEA開設大中華區首間及亞洲最大的MoMA Design Store。
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　　現代藝術博物館 （MoMA） 昨日宣佈將於八月在香港K11 MUSEA開設大中華區首間及亞洲最大的MoMA Design Store，主打世界各地最具啟發性的設計品及代表博物館藏的設計品。店舖佔地六千平方尺，設計運用不少本地元素體現香港文化和精神，將成為亞洲最大的設計商店，聯同位於東京及京都的兩間設計商店為亞洲帶來提高日常生活品質的創意設計。

　　現代藝術博物館首席營運官James Gara表示：「我們期待所有設計愛好者和遊客光臨，發掘創新的優秀設計，我們也很高興能在香港與K11 MUSEA及鄭志剛先生合作，為香港打造獨一無二、由文化藝術主導的零售體驗，讓大家感受設計與創意豐富日常生活。」

　　K11 MUSEA 是文化企業家鄭志剛的心血結晶，是 K11文化零售概念最新的極致體現，坐落於重新煥發活力的尖沙咀海濱，為遊客策劃世界級體驗式零售空間。

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