  • 2019年5月31日 星期五
  • 25º
  • 94%
熱門： 逃犯條例馮永業居屋小一派位港航

日報新聞 > 港聞

未履行優惠涉違商品例 海關拘捕舞蹈學校董事

2019-05-31 列印
　　海關拘捕一名舞蹈教學中心男董事，他涉嫌在銷售舞蹈課程的過程中，應用虛假商品說明，違反《商品說明條例》。

　　海關表示，早前接獲市民舉報，指一所舞蹈教學中心聲稱，若顧客報讀該中心的指定舞蹈課程可免費獲贈一套校服。顧客其後購買有關課程後，該中心卻表示有關優惠已結束，並要求顧客繳付該校服的費用，中心涉嫌作出虛假聲明。

　　關員經過調查後，前日拘捕涉案舞蹈教學中心一名三十七歲男董事。案件仍在調查中，被補男子助查後，已獲准保釋候查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd