未履行優惠涉違商品例 海關拘捕舞蹈學校董事

海關表示，早前接獲市民舉報，指一所舞蹈教學中心聲稱，若顧客報讀該中心的指定舞蹈課程可免費獲贈一套校服。顧客其後購買有關課程後，該中心卻表示有關優惠已結束，並要求顧客繳付該校服的費用，中心涉嫌作出虛假聲明。
關員經過調查後，前日拘捕涉案舞蹈教學中心一名三十七歲男董事。案件仍在調查中，被補男子助查後，已獲准保釋候查。
賭王何鴻燊三太胞妹陳婉玉涉向前經濟局副秘書長馮永業行賄案，廉署在陳婉玉辦公室搜出一本記事冊，記錄了她的公務筆記，內有她與賭王何鴻燊的對話，披露在投標直升機場一事上，「現已攞（羅）致一位過去在政府經濟局...
2019-05-31
中美貿易戰下，官方及民間掀起連場的「口水戰」，兩國電視台主播近日因貿易議題展開隔空論戰，這場論戰的片段迅速成為內地網民的熱話，兩人辯論後，環球時報「單仁平」發表文章指，這場交流更像是美國霍士商業頻道主播列根對中國國際電視台主播劉欣的採訪，他指對話不夠透徹，但它還是有益的，外交部副部長張漢暉昨日亦有回應中美貿易糾紛的問題。 環球時報昨日發佈「單仁平」的評論文章，指這場歷時十六分鐘對話，更像是列根對劉欣的採訪，他表示兩位女主播的表現，沒有重大紕漏，列根在之前的節目中談到中國時咄咄逼人，但這次則用了正常的主持人風格，劉欣在整個對話在氣氛上應當說波瀾不驚；內容圍繞中美能不能施行零關...
2019-05-31
美國路易斯安那州眾議院在當地時間昨日以七十九票對二十三票大比數通過一項議案，當醫生偵側到孕婦體內的胚胎有心跳的時候，便禁止進行墮胎手術。除了路易斯安那州外，現時還有其他一些州份採取類似的措施，禁止懷孕六周或以上的孕婦墮胎，在這項議題上，又以密蘇里州的法例最為完善。 議案通過後，一般爭取墮胎權利的人勢必透過法院，阻撓這項措施，但禁令的支持者揚言，他們會上訴到最高法院，他們希望藉著這樣做，推翻一九七三年承認婦女有墮胎權利的世紀裁決。路州參議院早前亦以三十一票對五票通過相關議案。在上述禁令下，如果孕婦或胚胎的生命有危險，則屬例外。 州長愛德華茲表示，他準備簽署該項議案成為正式法...
2019-05-31
據星島地產網報道，二手再錄用家承接個案，美聯高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣15座低層B室，面積523方呎，兩房間隔，獲新盤向隅客以646.8萬購入，呎價12367元。原業主於11年以313.8...
2019-05-31
美國股市連續兩個交易日遭拋售後，周四早段受資訊科技和工業股等帶動回穩，其中杜指曾漲逾90點，納指和標指亦反彈。美國首季經濟錄得3.1%增長，略較市場預期好，亦成為美股三大指數回升理由。 美國首...
2019-05-31
周三歐霸決賽夏薩特貢獻兩入球和一次助攻率車路士於中立場4:1大勝阿仙奴後，直言是時候跟球隊說再見，以冠軍完美告別。相反，明言今仗乃生涯最後一戰的槍手門將施治則慘被四度射破十指關，只好含淚退役。 夏薩特於季後離開車路士轉投皇家馬德里的傳聞一直甚囂塵上，外界預計今仗極可能是其告別戰，最終這名廿八歲翼鋒收穫兩個士哥和一次助攻成藍獅捧盃功臣畫上完美句號，他直言：「我已就前途作出決定，現在只等待兩家球會達成協議。我要說再見了，是時候尋找新挑戰。」 兩球一助攻爆「廠」 同樣的告別，至於阿仙奴門將施治則明顯慘情，這名三十七歲老將早已透露今仗後將掛靴，可惜未能捧盃而回，同時更四度失...
2019-05-31
同住一屋，有人喜歡吹風扇享受涼快，有人卻嫌風力太強吹到頭暈。怎辦？Dyson最新個人化風扇Pure Cool Me，便參照英國戰機氣流動力學設計，能把風力集中一點，就算幾個人平排坐在沙發，風力只會集中...
2019-05-31
58歲嘅吳鎮宇，自14年同阿仔Feynman(吳費曼)拍《爸爸去哪兒2》爆紅後，早前二人又合演鎮宇自導自演嘅新片《轉型團夥》，父子檔長搵長有。而多年嚟，鎮宇愛妻王麗萍樂於做其背後嘅幸福女人，完全唔使做...
2019-05-31
市場不停在變，由十多年前嘅全球經濟一體化發展到今時今日嘅 local touch 加共享經濟概念便是一例。你看跨國社交平台可支援嘅語言種類數目便可知一二，無論是製作內容還是建立網上社群，就得運用受眾熟...
2019-05-31
見習騎師黃俊於周三早上策騎沈廄「豪霸」操練後，冷不防被另一匹操練時拋下騎馬人而狂奔的「鑽飾飛龍」從後撞倒，人仰馬翻後，黃俊被送院治理，證實手骨與肋骨等多處都有骨裂情況，更懷疑腦出血，故即使目前情況穩定，但仍要留院一段時間接受治療，已肯定在今季餘下日子都不能復出。 除了黃俊之外，「豪霸」在今次意外中亦受害。其馬主「朋友多團體」的經理人呂少文，對事件更甚憤怒。呂少文表示「豪霸」上場走勢進步，本擬在下月報名出賽，但受今次意外影響，除已肯定季內沒法上陣，因而失去在煞科前爭取佳績的機會，還須接受藥物注射和照X光，令到養馬費的支出更大。他形容今次事件是無妄之災，突然間令各團體成員的利益...
2019-05-31