STEM納入恆常課時 融入烹飪推理元素

STEM（科學、科技、工程及數學）教育近年備受重視，愈來愈多中小學陸續將STEM納入恒常課時中，甚至獨立成科。有小學校長兩年前開辦「科技及生活技能課」，將STEM元素融入烹飪、邏輯推理中。另有小學去年起已安排全級小六生，每周參加STEM課程。雖然中學教學節奏緊張，有學校大膽將木工科升級轉型，將STEM獨立成科，讓初中生及早掌握解難及協作能力。



自一五年開始，政府加強推動STEM教育，向中小學發放一筆過津貼，但沒有規定內容及課時，使教育界推行相關教育的步伐不一。除了舉辦主流的STEM活動之外，大部份學校均傾向將創科元素滲入小學常識科，中學的資訊科技、科學科等。事實上，近一兩年更有學校陸續將STEM納入恒常課時中，甚至獨立成科。



中小學重編時間表



STEM教育成為學界潮流之前，有小學早已構思將創科單元從常識科抽取出來，成為一個全新的常規科目。荃灣商會學校校長周劍豪指出，為籌備新科目，該校早年已陸續招聘具有科技或科學背景的老師，應付教學需要。經他重新編排時間表，該校兩年前開辦校本課程「科技及生活技能課」，由STEM、電腦、理財、邏輯及烹飪五個單元組成，並納入恆常課時，佔每個學習周的兩課節，他稱，「全校學生會連續數周吸收同一單元的知識，之後再轉換到另一單元，並學習數周，如此類推。」



周劍豪強調，將STEM與其他生活技能結合，比傳統的小學常識科，更能加強學生的創意思維，「例如在『我係小廚神』課程，學生可於校內的星級廚房，運用編程技巧及3D食物打印機，製出喜愛的曲奇形狀，學習資源運用及程序管理等知識。」他又指，學科中的邏輯思維訓練，能提升學生的推理及解難能力；在STEM科學實驗中，學生除了可製作產品，過程中亦能使用到最新的軟件及硬件，與時並進。



有中學將STEM獨立成科



保良局王賜豪（田心谷）小學近年亦將部份家課時段轉為STEM活動時段，推行每周一節的STEM課程，讓全校學生參與。該校副校長李安迪指出，STEM為該校的發展重點，早已於全校舉辦各式各樣的活動，至去年開始在六年級推行全年的STEM課程。



有份籌備該課程的數學及常識科老師陳迦志表示，以「海陸空拯救行動」同一主題貫穿全年學習，「小六每班都有海、陸及空三隊，運用微型處理器、摩打等機械，分別製作出可運行的船、車及飛機。」



雖然中學的教學節奏緊張，但聖公會李福慶中學兩年前卻大膽將STEM獨立成科。該校校長張翠儀表示，當時木工科老師退休在即，成為開辦STEM科目的契機，「木工科與STEM有相似元素，均要求學生運用工具或機器落手做，故我們將STEM取代原有的木工科。」她直言，教育局沒有特定的STEM指引，雖能讓老師自由發揮，但卻因資訊少，將STEM獨立成科有一定難度。



經過兩年的準備，該校已設計出適合初中學生的STEM課堂，按階段教授各類知識。該校STEM科主任潘弟榮指出，中一學生主要作科學原理探究，例如運用基本物理知識製作水動力船及彈射器；中二學生開始接觸電子機械，學習編程以控制機械車；由於中三學生已有編程根柢，故可學習更高階的微電腦裝置。



STEM以外，浸大附屬學校王錦輝中小學（小學部）近年亦加入藝術元素，開辦STEAM課程，以自主學習的項目為核心，從小培育學生日常觀察，運用科技及科學解難。該校助理校長莊曉莉指出，小一至小六學生每周需要參與三堂STEAM課，並在每學期完成兩個項目，訓練其設計思維，「初小學生需要與組員一起動手，用合適物料設計出船、車及橋，從中學習浮力、平衡力等。」



