﻿電子賭枱VR角子機﻿﻿ 創新賭具G2E首亮相﻿

據最新一期《東周刊》報道，澳門博彩界盛事、第十三屆亞洲國際娛樂展（簡稱G2E）上周舉行，近二百家參展商展示最新娛樂及博彩產品，首兩日吸引一萬三千五百名被界定為「專業觀眾」的業內人士入場參觀，較去年同期上升百分之五。今屆G2E除了是歷來最大規模，亦是首次劃分兩層展區，上層主要由電子競技的攤位參展，顯示電競商機及融合博彩的趨勢，下層集中展出新款賭具。



當中不少以科技化作招徠，包括可節省大量人手的電子賭枱，以及糅合VR元素的角子機等。展覧期間，主辦單位邀請多位業界代表及學者主持講座，題目聚焦即將進行的澳門賭牌重新競投。博彩業員工團體則關注科技賭具取代人手的趨勢，擔心影響他們飯碗。



簡稱G2E的亞洲國際娛樂展進入第十三屆，地點繼續在威尼斯人會展中心舉行，但安排上卻有不少突破。將展區一拆為二，分成兩層，總面積達三萬四千平方米，為歷來最大。下層展出最新款賭具、角子機、相關電子設備及零件等，商務色彩較重；上層則首次引入電子競技主題，包括遊戲介紹、平台開發服務、體育及彩票投注，另有金融科技的介紹。



《東周刊》報道不少參觀者讚賞，認為能讓不同人士聚焦自己感興趣的攤位。大會公佈，一連三日舉行的G2E二○一九，首兩日吸引一萬三千五百名界定為「專業觀眾」的業內人士入場參觀，較去年上升百分之五。



每年G2E必備的性感美女，今屆集中在上層電競區，由於展覽涉及電子遊戲，有模特兒大玩cosplay扮演打機中的角色。觀察所見，包括打麻將等統稱為棋牌的遊戲，箇然有博彩成份，但部份無玩家參與，純粹「電腦鬥電腦」的虛擬球賽，一樣設有投注。



以電子貨幣交收



下層展區方面，以科技化包裝、能夠節省人手的新款賭具，成為焦點。由新加坡博彩科技公司「威科」研發的電子賭枱，最特別是沒有籌碼交收，賭客亦沒有實體啤牌在手。客人首先將賭款存入戶口，臨場想賭多少，便在自己屏幕按掣；賭枱所用啤牌上印有條碼，當荷官從靴內取出啤牌時，「嘟一嘟」條碼，賭客即可在自己屏幕甩牌。賭局最後，荷官會揭開啤牌向客人展示，證明賽果與屏幕顯示的一樣。



「威科」市務部經理Angela Ng介紹說：「以電子貨幣交收，不經籌碼，賭場可減免珠盤交收及帳房點算的時間及人手，亦不存在員工或客人偷籌碼等問題，同步減輕監場主任和保安部工作。如果在清晨客人較少時，甚至可不用荷官，直接電腦派牌、開牌。目前這部電子賭枱已在東南亞一些設有博彩的俱樂部內使用，希望藉今次展覽向大型賭場推廣。」



角子機方面，除了富有中國色彩的機種，以及針對年輕人口味，將熱門電玩遊戲或漫畫授權開發外，亦有韓國生產商推陳出新。該攤位負責人說：「現時打角子機，去到某一階段便會有播片時間，我們首創VR播片，讓客人更加了解和投入故事背景，更有興趣玩落去。」



日本開賭搶客



今屆大會與澳門博監局合作，嚴格限制參展商展示或推廣任何跟非法網絡博彩有關的產品及服務，以至相關攤位大減。環顧今屆網絡賭場攤位，以性感荷官作招徠的參展商成功搶鏡。由於大部分網絡賭場基地都在東南亞發展中國家，人口多工資少，賭場嚴選一些顏值高、身材好的美女，穿上比堅尼擔任荷官，客人等候賭局期間，性感美女會不斷對着鏡頭搔首弄姿。



G2E除了展覽，亦邀請到大量博彩業界人士及學者進行演講，其中最熱門議題，就是澳門賭牌重新競投。



澳門大學工商管理學院副院長默希濂（Glenn James McCartney）說：「過去二十年，澳門經濟發展依靠博彩業維持，主要客源為內地人，當局發出新賭牌時要考慮其中存在的風險。」默希濂指出，澳門博彩業愈來愈多競爭者，周邊很多國家都開賭，以日本為例，數年後會有賭場，而日本又是內地人喜歡旅遊國家之一，自然會吸走部份常到澳門的賭客，故不能忽視日本的威脅。







