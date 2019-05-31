﻿兒童繪本作家 用故事傳達愛﻿

在「電子奶嘴」湊仔的年代，作家林凱思堅持創作兒童繪本，「手機令兒童上癮，變成被動接收者，少了溝通，也少了對大自然的好奇。」她相信，書本加上身教，是最好的育兒方法，但父母須扮演說故事的人，因為愛，往往要通過溝通傳達。正如她的新書《十星級服務》的故事中，子女可以有五星級的物質生活，但別忘記還有五星級的愛。



說起生兒育女，不少港爸港媽第一時間想到的，有「養兒四百萬」的數字，也有「贏在起跑線」的投資，林凱思認為，錢只是其中一部份，「小朋友很多的快樂，是來自買不到的東西。」她在新書刻畫一名富家子弟，不時炫耀物質生活，說自己有「五星級服務」，卻忘記了，十顆星才是滿分，另外五顆星，源自家人的愛。



林凱思雖然不是來自大富之家，但畢業於港大，並先後在中大修讀心理學碩士、科大工商管理碩士。一般人的升職加薪理想夢，她都做過，卻活得不夠快樂，「很多人努力追尋的，未必是自己想要的生活，亦無留意自己已經擁有很多值得開心的事。」



《十星級服務》感恩為題



她反覆思量，生活值得她開心的，是一對女兒，「工作有人可以代替你，但無人可以代替我，擔任女兒的媽媽。」她於是在一一年辭職，於薩凡納藝術設計大學（SCAD）香港分校修讀插圖，重新拾起十多年前的畫筆，「以前理工藝術系有取錄過我，但我是大女，家庭需要我賺錢，我一定要行主流的路。」



重新執起畫筆後，林凱思發現畫畫可以成為母女的共同話題，畫中的故事更可豐富女兒的生活體驗，並能以不同角度了解人際關係。《十星級服務》以感恩為主題，其中一幕，主角Max自覺不足，並妒忌他人的幸運，深深不忿。此際，他的身後剛好有一位坐輪椅的孩子經過，雖然身體殘障，孩子眼中卻帶有願望與歡樂。這些細節，書中沒有用文字說明，但當中的對比，足以令手執書本的父母子女，深入討論表情背後的隱喻。



林凱思的故事，取材於日常生活，她要說的感恩，不止是子女要感激父母養育之恩的教條，子女對家庭的貢獻，亦足以令父母感恩，「我希望我的讀者，無論是小朋友、父母，甚至是祖父母，都可以在書入面找到自己。」



兒童生於資訊爆炸的年代，感恩這老掉牙的大道理，他們聽過不少，但林凱思認為，手機影片聲畫豐富，兒童只能成為被動接收者，書本卻可打破被動的界限，兒童可運用想像力，將故事與日常生活聯繫，「小朋友不缺想像力，但現有的限制太多。」限制源於資訊太多，也歸咎於家長連畫畫創作，也要以「畫得像不像」作為評估標準，缺乏想像空間，「我見到不少小朋友作畫前，都會先在網上搜尋相關圖片，找一張覺得靚的圖案，然後跟着畫。」



心理學出身的林凱思，過去繪本的主題，環繞內在美、女性自強與仁慈的價值觀。她未來繪畫的題材，亦會以正向心理學方向出發，「整個社會都需要正面心理，我希望我寫的童書，也可以出一分力。」







