﻿申請繁複場地難求﻿ ﻿新興運動走鬼訓練﻿

地壺球、躲避盤、芬蘭木棋等新興運動近年在港興起，玩家預約政府場地卻難關重重。即使證明運動器材不會破壞場地，取得入場門檻，但若未有港協暨奧委會認可，新興體育組織將被視作私人團體，租場的優次較後，有業界被逼以「走鬼」形式運作，每周到不同地點訓練。即使有場地在手，有體育館前線職員亦會以不合場地用途為由，不准進行活動。



新興運動要走進體育館，須先得康文署確認。地壺球在室內平滑的地面進行，在港推行約三年。香港地壺球協會會長李石樁指，早年，他為租用體育館場地花上好些時間證明地壺器材不會損壞體育館地板，始獲「開綠燈」。



即使獲得租用場地的「通行證」，亦不代表運動團體可順利借場，李石樁表示，現時大部份體育館場地均可玩地壺球，惟間中亦有前線人員拒絕放行。樂歷培訓負責人黃秋南以柔力球為例，其場地要求跟羽毛球場無異，但他們使用羽毛球場時，發現前線職員的取態不盡相同。他笑言經過兩三年，終擬定「新興運動友善體育館」名單。



場地難求，香港健球總會主席趙飛龍表示，由於其總會並非港協暨奧委會認可體育總會，通過團體名義訂場時僅被視作私人機構，使用優次排名極低，被列於認可總會、學界及慈善團隊之後，「試過一個月內入紙十幾次也不成功。」



可是，已獲奧委會「正名」的中國香港合球總會，也同樣面對場地不足。該會主席鄭偉明不諱言，籌組較高規格的合球年賽，甚至是跟康文署合辦的賽事時，均曾租用室外足球場作賽，而非室內手球場，情況並不理想，去年約有一半賽事被逼於室外足球場舉行，影響舉辦正式賽事。



鄭偉明認為，全港只得七個正式手球場，但合球並無優先權租場。他續稱，手球場當中僅得兩個運動場擺放了合球器材，更只有一個場地於去年暑假增設合球劃線，故近期已就此向康文署入紙申請，要求增設合球專用主場，以便長遠有空間訓練五隊不同年齡組別的港隊代表。



有業界為了增加租場成功機會，向區議員求助。正推廣旋風球的香港小伙子體育會負責人張景誠表示，早前通過區議員協助，才成功荃灣荃景圍體育館非繁忙時段內租場開班。他坦言若無區議員協助，旋風球難以走入體育館。



康文署增批非繁忙時段申請



民政事務局局長劉江華上周回應議員質詢時表示，新興運動成功申請康文署轄下康樂場地，由一五年約四百宗，增至去年逾八百宗。康文署今年下旬推出試驗計劃，開放指定體育館主場的非繁忙時段，讓市民通過「康體通」直接預訂設施進行躲避盤、健球、閃避球等新興活動。



不過，業界認為署方未能靈活使用現有場地。李石樁曾以為壁球室使用率低，地壺球租場成功率理應很高。然而，體育館雖有多個壁球室，地壺球玩家卻只獲准租借多用途壁球室，須跟乒乓球、舞蹈、跆拳、跳繩等多個運動項目爭奪場地。



黃秋南曾看中本港門球場使用率低，一度向政府要求開放場地給芬蘭木棋共同使用，最後對方卻以場地不准作其他用途而拒絕，他認為政府應增加使用的彈性，令場地得以充份使用。



