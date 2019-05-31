﻿環保雙妹嘜天橋底擺攤 回收膠樽鋁罐創 「正澳」﻿

滿眼連鎖店，四處大商場，步履不離橋，將軍澳的「離地」生活，有人感覺社區欠缺凝聚力，兩名在此成長的「九十後」女生，為鼓勵鄰里關心家園，定期在天橋底公共空間，開設物資回收及分享攤位，協助收回可再生物料和重用二手用品。兩人希望共建綠色環境，並讓街坊通過「貼地」活動相互交流，增進對社區歸屬感，「營造屬於大家的『正澳』（美好的將軍澳）。」



逾百將軍澳居民，上周六早湧至坑口厚德邨天橋底，將家中收集的鋁罐和塑膠樽等可再生物資，分類指定位置，九十分鐘收集到三十袋，準備送交回收商，舉辦活動的兩名女生、社區團體「正澳」創辦人梁衍忻及秦韻欣，身形嬌小，將物資搬上貨車時感覺吃力，但可愛笑臉掛於臉龐：「回收站屬於所有將軍澳居民！」



二十五歲的梁衍忻和秦韻欣，自幼在將軍澳成長，同為基督徒，兩人升讀不同大學後，一三年在聯校團契「上莊」擔任幹事相識，因關心社會成好友兼「戰友」。兩人貢獻社區的契機，因一場政治風波出現，有參與一四年反對新界東北發展計劃的示威者，因衝擊立法會被起訴，前年被判入獄，讓梁衍忻感觸良多，認為是時候實踐初衷，秦韻欣聽罷深表支持，兩人遂於同年十月創立「正澳」，定期在將軍澳天橋底等「荒地」設置回收站，起初只收取一號塑膠（PET，聚對苯二甲酸乙二醇酯，以飲品薄膠樽為主）、二號塑膠（HDPE，高密度聚乙烯，以食油、沐浴及洗髮露等厚膠樽為主）、生果網和發泡膠，其後獲回收商及社福機構免費支援，開始收取其他塑膠物品、鋁罐、鐵罐和紙盒等。梁女解釋，活動目的並非服務街坊，是讓眾人學習自行分類棄置，「希望大家參與，一同改善社區。」



闢「免費物品分享區」



己所不欲，可施於人，也是兩人長期宣揚的訊息，故此她們在回收站旁另闢「免費物品分享區」，街坊可捐贈不再使用的物品，亦可領取有需要的東西，捐贈者需停留現場，直至有人領取其物品，否則要帶返家中，確保有用物品不被棄置。梁衍忻說，二手「共享」物品包羅萬有，街坊各取所需之餘，互相交流，促進社區共融。



天橋之下，兩女生感覺「貼地」，是推動關心社區的理想場所。她們笑說，今年暑假將舉辦公共放映活動，讓街坊欣賞電影，也打算申請籌辦墟市，讓居民擺賣手工藝品，促進原區創業，「社區每名居民，應當有自己角色，若齊心參與其中，就會變成『正澳』。」



