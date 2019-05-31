﻿外醫免實習擾攘整月﻿ ﻿醫委會成員回首唏噓﻿

醫委會討論海外專科醫生免實習安排擾攘整月，投票方案前後七個，當中分別連局內人都未必清楚。醫委會新丁、病人政策連線主席林志釉手執關鍵一票，即使墮入醫生與政府的角力場，也嘗試鋪橋搭路，投票前夕，卻遭受威嚇。回首風波，他苦笑：「好似做咗傻瓜。」



香港公立醫院人手不足，如何增人手，是爭議不斷的話題。醫委會四月討論海外專科醫生免實習安排，四個方案意外全被否決，引來外界嘩然，更演變成長達一個月的爭論。最終被視為政府屬意的方案七，以一票之微勝出。然而，過程除了令醫患關係進一步破裂，林志釉一度提出方案六，卻不被另外兩位醫委會病人組織代表接納，更一度爆出分歧。社區組織協會幹事彭鴻昌事後更以「贏了方案，輸了關係」形容事件。



「用贏輸心態去睇整件事係錯。」相比起病人組織之間的關係是否惡化，有一件事更令林志釉在意：「我擔心，病人組織喺今次事件中有被人利用嘅感覺。」



他追溯至五月一日晚上，由病人組織聯盟舉行聯合會議。包括他在內，三位由病人組織選出的醫委會業外委員，當日在會上將聽取病人組織意見，以決定投票方向。林志釉為拉近政府方案與醫生組織的分歧，提出方案六，並希望在會議上解釋。為此他更連夜做好簡報，會議當日得悉會場的投影機壞了，更將自己公司的投影機帶過去。



然而會上方案六的討論時間匆匆就過，之後便跳回討論方案一，其後更突然出現議決環節。事後醫委會業外委員陳永佳更公開表示，病人組織普遍同意支持原有的第一方案，令林志釉詫異，「當晚會議原本只係聽意見，點解變成需要議決？」



他覺得奇怪，方案七出現不久，即時有人表示支持：「好似有稿讀，令我覺得整件事有預設立場。」林志釉現在回看事件只有苦笑：「我好似做咗傻瓜。」



五月八日投票後，包紮着右手的林志釉，在鏡頭前一度沉默逾三十秒，並稱有人跟他說：「如果你唔投方案一，將會輸得好慘！」他日前向記者重提事件：「同我講呢句話嘅人，我唔係第一日認識佢，對話場合係威爾斯親王醫院，當時我係一個病人。」原來投票前一日，他因右手舊患，須入院做手術。準備入手術室前聽到這番話，林志釉百感交集：「點解我要成個月唔關心自己健康，只是為咗做好呢件事（醫委會投票）？」



慨歎政府太堅持



推動林志釉做好件事，是他有份在一六年推動醫委會改革修例，最終成功於去年通過，新增三個病人組織業界委會，「唔想俾人睇低我哋三個（病人組織業界委會）。」他更記得，選舉代表當日，他的得票排行第三，以一票之微壓過香港創域會委員會主席李兆紅，「我事後同佢通電話，講聲『唔好意思』。佢係好有心嘅人，我唔可以有負眾望。」他甚至將醫委會的工作放在首位，律師樓的工作安排都要讓路。＇



爭取了十多年的病人權益，林志釉指責過醫生組織保護主義，亦批評過醫委會的醫療事故聆訊，拖延數年仍未展開，對病人仍欠交代。直至走入醫委會，翻過內部文件，面對面接觸醫生組織後，這次他決定收回「保護主義」的批評，「醫生有良莠不齊，或者有點保護主義，但是否已到了見死不救的局面？如果他們是想討論保持醫療質素的方法，我覺得這是良性討論。」反而政府在事件中的回應，令他非常遺憾：「我睇得出醫生業界有讓步，反而政府好堅持，無嘗試搵大家都接受到嘅空間。」



雖然林志釉不滿政府做法，但他的一票，最後也投在政府那邊，他坦言沒有兩邊不是人的感覺，更認為自己「對得住病人組織」，經歷今次爭議，公眾已看到醫委會是醫生團體與政府之間的角力場，病人組織夾在中間，可以適時投下「關鍵一票」，「醫生同政府之間，我哋應該支持哪一邊？支持對病人好嘅一邊。」



辛苦了一個月，林志釉原期望五月的投票可「做番件好事」，挽回醫委會的聲譽，豈料結果比他想像中更差，兩派共識未見改善。失落過後，他抖擻精神，在醫委會的任期還有兩年半，「繼續做啲事補償一下。」



