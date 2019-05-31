﻿魏綺珊創「糊塗戲班」 醉心話劇與陳文剛結情緣

據最新一期《東周刊》報道，九十年代，魏綺珊是無線的新聞之花。人氣高企時，她離巢到機管局，接掌高薪厚職的傳訊經理。但位高權重囚不住她那顆熱愛戲劇的心，一一年毅然裸辭認真玩，全身投入自己創辦的「糊塗戲班」，醉心搞舞台劇。



瞓身戲劇的她曾嘗到苦果，「搞話劇維唔到生。」最低谷時銀行戶口是零，痛定思痛後她沒氣餒，反而去得更盡，真實地演繹戲如人生，人生如戲。



事業曲折，魏綺珊的感情生活同樣精采。早年和電視台攝影師陳錦輝結婚，性格不合離異。走出婚姻陰霾的她遇到第二春，如今和同是舞台劇工作者的陳文剛一起追夢，更成立香港首個「無障礙劇團」。夫婦倆一同工作，志趣相投幸福滿滿。早前剛自新加坡公演《情信》歸來，他們侃侃而談情愛之事。激情過後的細水長流，才是他們的追求……



每日一情信



走進「糊塗戲班」於新蒲崗的辦公室，魏綺珊化淡妝，閒適打扮，風采依然。二人剛自新加坡公演《情信》回來，故事改編自美國作家艾．格尼的作品，寫於沒有網上世界、未有手提電話的年代，一對青梅竹馬的男女主角，彼此相愛，可因種種陰差陽錯，總是錯過機緣，數十年來透過書信，訴說憧憬及憂傷，有緣無份，落得欷歔。



新一期《東周刊》報道，陳文剛和魏綺珊，卻是有緣有份。二人於○八年因《爆谷殺人狂》一劇結緣，兩年後拉埋天窗。問魏綺珊遇到所愛是否屬於直接表白型，不會等錯過才後悔？她笑着望望陳文剛，疑惑道：「我是哪一型？」陳文剛回敬：「人家問你，你自己答。」情趣這回事，不經意地流露。



在陳文剛看來，人生苦短，碰上所愛，就該轟轟烈烈愛一場，他講得出做得到，結婚當日就寫了首情詩給魏綺珊，指他們彼此相知，價值觀好相近，應該相識了五百年，o氹得新娘念記一生，是肉麻也是情趣。



幾十年情信未斷



陳文剛相信文字的力量，劇中二人透過書信保持幾十年的關係。「這年代大家都用WhatsApp、微信或電郵，你多久無寫過信？當你手寫畀愛人、父母、子女或朋友時，那感覺是不一樣的。從字跡到深淺力度，都反映對對方的感覺。」



陳文剛和魏綺珊坦承都是喜歡文字的人，「曾應承每天寫信給她，寫了好幾年，幾乎每天一封，記錄了我們的故事、當下對對方的感覺。」這年頭還有手寫情信，認真sweet爆。



魏綺珊是糊塗戲班、無障礙劇團的行政總監，陳文剛是藝術總監，兩夫婦日又見夜又見，不會生厭？陳文剛搶答：「我們一起工作好舒服，有說不完的話題，我面對困難時，不用講她都知道；三更半夜排戲回家，她會理解這真是工作需要。」



魏綺珊認為一起工作少不免會有摩擦，「偶然會有，大家都會很客觀地看看到底哪一邊的意見更加好，再去討論。」會吵得面紅耳赤嗎？陳文剛搖頭道：「世界可以有睇法不一樣，怎可能完全一致？純粹滿足自己就要人家跪低，怎能令人心悅誠服？引申到做人做戲都是一樣。」他強調彼此是磨合而不是摩擦，說罷不忘望望綺珊，會心微笑。



魏綺珊認為最吸引的是舞台的互動性，每次置身劇院，即場接收觀眾的反應，十分有趣。陳文剛則認為戲劇能研究人的情緒、潛台詞和反應，「慢慢理解後，會有較強的同理心站在對方角度設想。」



戲劇能改變社會



他們都相信，戲劇可以改變社會，只要有一人將訊息傳播出去，就能發揮作用。「例如《和媽媽中國旅遊》這套劇，就是講一個七十四歲的老人家帶媽媽去玩，滿足媽媽的心願。你是否會想：我有無帶過媽媽去旅行？會否有念頭帶媽媽去一次？如果你做了這件事，身邊的人又跟你做一次，就可以散播開去。」看似小眾的表演，有它的散播能力，如漣漪般散開。



夫婦二人不遺餘力推廣戲劇，在一三年成立的「無障礙劇團」，開宗明義「人人有障礙，個個有才能」，初期獲勞工及福利局「社區投資共享基金」資助，去年獲香港賽馬會慈善信託基金撥款，每年培訓約八十個學生，推動共融信念。



目前他們面對最大的挑戰是如何普及戲劇藝術？「大家千多元睇演唱會話好值得，幾百元睇話劇就覺得貴。」說穿了，還是話劇未被普及。