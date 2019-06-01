﻿忘記有否追回訂金51萬 陳婉玉拒認「害咗馮永業」

被控向前經濟局副秘書長馮永業行賄的賭王三姨太胞妹陳婉玉，昨天在法院接受控方資深大狀盤問，她稱○四年至○六年間只知馮是政府官員，但不知他在經濟局任秘書長。陳承認就馮買入雍景臺物業支付了五十一萬臨時訂金，而他沒有還款；被問到有否要求償還，陳說：「我完全無印象。」但陳同意控方所指身為政府官員不可以接受利益，控方即問：「你唔覺得會害咗佢？」陳稱：「我都唔記得咗，又點會諗害咗佢。」



控方指陳婉玉早於○四年九月已知道馮永業是經濟局具影響力的官員，因她覺得自己無用和能力不足，需要一個在政府有影響力的官員協助，對她有好感或不刁難她，所以陳藉著雍景臺的五十一萬訂金作為「甜頭」去討好馮，令馮在公務上提供協助。但陳表示：「我不同意。」



控方就○五年四月馮往美國華盛頓公幹一事，陳承認於○五年四月二十三日「飛過去見佢」，控方問：「你哋整段時間一齊？」陳說：「佢開會時，我哋唔會一齊。」直至同月三十日她和馮一起返港。控方追問：「你哋由華盛頓返香港後，你知唔知馮永業處理港聯航空申請杭州、南京、寧波同重慶嘅航權申請？」陳回應：「我唔知道。」



稱不知馮是經濟局官員



陳指她首次見馮是跟謝天賜到扒房午餐，當時她與馮應沒有交換卡片，謝只介紹她為陳小姐，負責會計，她相信馮禮貌上一定會自我介紹：「我只知馮係公務員，係政府官員，我唔知道馮永業係經濟局副秘書長。」



控方向陳展示一幅○五年一月在立法會事務委員會的會議傳媒照片，陳確認相中有馮、謝天賜和她，而她座位前有一個寫了「陳婉玉 港聯執董」的名牌。陳回應該次是她唯一一次出席立法會會議，由謝帶她去，她事前沒審閱文件，只坐在謝身旁，當時謝沒有告訴她馮會出席。



控方續問：「咁馮永業有無同你打招呼？」陳答：「無。」控方再問：「其實當日喺立法會你有無見到馮永業？」陳表示：「我唔記得。」控方質疑立法會會議超過一小時「但你見唔到馮永業？」陳表示：「真係唔記得。」陳表示會議中：「我有聽到佢（馮）把聲，因為會議中有人講佢（馮）個名發言。」



控方質疑陳婉玉剛盤問時表示她○四年及○五年沒有跟經濟局官員聯絡，但控方向陳展示有關○五年六月二十二日陳與江門市官員開會，冀開拓在江門直升機業務，文件亦有顯示「你曾經就江門市發電郵畀經濟局嘅鄧家熹」，陳解釋：「我唔會主動、亦無需要去搵經濟局接觸嘅。」控辯雙方完成舉證，案件延至六月十八日進行結案陳詞。