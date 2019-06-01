  • 2019年6月1日 星期六
  • 25º
  • 97%
熱門： 非洲豬瘟逃犯條例懲教署蛋黃油失蹤

日報新聞 > 港聞

香港航空丟失19零件 民航處下令交報告

2019-06-01 列印
　　近日香港航空航機接連發生遺失零件事故，民航處自上周日起已收到八宗港航客機遺失零件的報告，涉十九件零件，主要為小螺絲組件、一盞損壞的滑行照明燈和兩枚制動嘴蓋等。

  民航處指同類事件於數日內發生，已要求港航提交詳細報告。

　　早前在成田機場延遲六小時起飛的HX609客機事件，香港航空提交初步報告顯示，HX609於起飛前例行檢查中發現有零件遺失，主要是小螺絲組件和兩枚制動嘴蓋。港航遂按指引，對飛機進行維修程序。

　　運房局局長陳帆表示非常關注，指民航處和港航都表示不會影響航空安全，但民航處仍非常嚴肅的跟進事件，並已與港航管理層開會，要求全面詳細檢查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd