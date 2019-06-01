香港航空丟失19零件 民航處下令交報告

利物浦連續兩年殺入歐聯決賽成為球壇新貴，領隊高普比喻球隊已由一位農村姑娘變成超級模特兒，今晚志矢在馬德里的萬達大都會球場，擊敗同樣來自英超的熱刺，成為全球焦點。再者本季聯賽領紅軍雙殺熱刺的前鋒羅拔圖法明奴亦傷瘉復出，勢可領軍封王。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周日凌晨3:00直播） 近十場各賽事豪取九勝一負的利物浦，連續兩季躋身歐聯決賽，領隊高普比喻道︰「利物浦已經由一位農村女孩，變成超模。今仗是全球唯一注目的比賽，希望可以在全世界面前贏出。」而球會主席湯姆華拿亦滿意高帥功績，願意給予這位德國教頭長期飯票，勢令他更有動力。 法明...

2019-06-01