就《逃犯例》六項改動 立會開特別會議 ﻿田北辰促李家超回信 爆「27日修例投票死線」﻿

政府就修訂《逃犯條例》增加六項改動後，立法會保安事務委員會昨召開特別會議討論，議員關注犯人被移交內地後的人權保障，以及刑事追溯期限制等事宜。其間出現小插曲，田北辰發問時爆出「二十七日修例投票」的期限，非建制派即嘩然，田解釋是根據報章報道所說，自言「我好naive（天真）」。



出席會議的官員包括律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超。李家超重申修例目的說，因現行法例而未能處理的嚴重罪案有十一宗，四宗涉及港人被殺，故有必要修訂堵塞漏洞。



公民黨楊岳橋質疑香港犯人移交內地後人權受侵害，港府能作何反應？鄭若驊回應稱，每宗引渡個案啟動程序前，港府都會向申請方提出人權保障及公平訊審等要求，必須在對方同意才會啟動程序。李家超補充，當中的保障會寫在協議上，且會提交法院讓公眾知悉，如對方不遵守，將會人人皆知道。



實政圓桌田北辰突然爆出曾去信保安局查詢，但未獲答覆，故「希望你（李家超）喺六月二十七日投票之前畀我（指回信）。」由於說話中暗示二十七日為投票「死線」，非建制派議員即嘩然。李家超則表示，前日公佈的六項改動中，已加入刑事案件追溯期，換言之提出引渡當地的法例如有刑事追溯期限，而涉及的案件已超出限期，港府是不會接受申請。



聲稱按報道揣測日期好naive



田北辰會後解畫稱，他按報章報道才作出日期的揣測，自言「我好naive（天真），所以就相信。」另外，政務司司長張建宗被記者問「死線」問題時說，要由立法會主席作最終決定。



特首林鄭月娥出席公開活動後表示，今天（六月一日）是委員會階段提出修訂的截止日期，在修訂案六月十二日直上大會前，相信已無空間讓政府再作改動。對於英國、加拿大外交部發表聯合聲明對修訂條例表憂慮，林鄭表示會繼續向他們解說，並謂只要有機會「面對面」解說，即可消除他們的疑慮。



