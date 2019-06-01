「六四」燭光晚會 首獲批遊行至中聯辦

下周二是「六四」事件三十周年，支聯會將在維園舉行燭光晚會，之後遊行至中聯辦。警方首次批出遊行至中聯辦的不反對通知書。



警方昨公佈當晚維園會開放十五個閘口、供市民從銅鑼灣及天后入場。支聯會估計當晚會有六萬人參加，之後會有一千人遊行至中聯辦，警方首年就集會後的遊行發出不反對通知書。



港島總區高級警司吳樂俊指出，今年維園的安排與往年一樣，高士威道的五號及十五號閘口會封閉，五時半後港鐵天后站的A1及A2閘口只許出不許進，將視乎情況讓市民於興發街停車場排隊入場。



市民亦可經港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街、經維園七號閘口入場，若維園的六個足球場爆滿，會安排市民從其他閘口進入中央草坪及音樂亭參與集會。



