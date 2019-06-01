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新款開篷「格仔車」泊行人路 有瑪莎拉蒂商標趣致

2019-06-01 列印
■「格仔車」貼有瑪莎拉蒂汽車品牌商標。網上圖片
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　　有網民在社交平台發帖，指在街上見到「二○二○年新款格仔車」。從照片所見，疑似三輛瑪莎拉蒂的開篷玩具警車停泊在行人路上。

　　車身貼有象徵交通部警車的巴騰堡格紋設計，更印有「警察 Police」的字眼，並有瑪莎拉蒂汽車品牌的商標，外形趣致。

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