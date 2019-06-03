﻿IT專家斥侵犯私隱 申美國簽證 須報社媒帳戶

美國為了反恐，不斷出招阻截可疑人物入境。由上周五起，美國要求申請入境簽證者，必須提交過去五年使用過社交媒體帳戶的名稱包括港人常用的facebook、Instagram、Google+、YouTube、QQ、新浪微博、騰訊微博、豆瓣及優酷等，以供審查。香港IT專家驚歎新安排侵犯申請人的私隱，呼籲港人上網找資料或交友，務必謹慎。



美國該項新簽證規定去年三月公佈，上周五正式實施，所有申請美國簽證的人士，必須在DS160表格上填寫過去五年使用過的社交媒體帳戶名稱、電話號碼、電郵、國際旅行、驅逐出境記錄，以及曾否有家庭成員參與恐怖活動等。新表格也允許申請人填寫「不使用社交媒體」，如有隱瞞將被拒簽。



申報期涉過去五年資料



「社交媒體」一欄共列出了二十個流行社交平台，包括港人常用的facebook、YouTube、Instagram等國際知名社交平台，亦有中港兩地市民常用的QQ、新浪微博、騰訊微博、豆瓣及優酷。另外，還有俄羅斯的VK，比利時的TWOO以及拉脫維亞的Ask.fm。



美國政府指，處理簽證時國家安全是首要考慮，新措施是加強審查申請人，用以確認他們身份的程序。以往，申請人曾到過受恐怖組織控制地區才須提交該類額外資料。



香港資訊科技商會會長方保橋驚歎：「面對美國政府，申請簽證者將無私隱可言，交咗呢啲資料，美國政府可以更快速準確咁起底，好多人以往網上交友、發佈言論或睇資料都好隨便，沒諗過有一日呢啲資料將會提交政府，世界變咗，大家以後上網唔能夠再抱住玩玩吓嘅心態！」



旅社指措施減遊美意欲



東瀛遊執行董事禤國全表示，香港各大旅行社的美國團較少，因為客人須親身往美國總領事館打指模申請簽證，過程麻煩。禤國全又稱，其公司只有去西岸的遊行團，數量很少，因為很多未能提供收入證明的客人已被剔除申請，遊美者多數是自由行或探親友。他相信，新措施大大減低港人往美國旅遊的意欲，損失只會是美國。



金怡假期企業發展總監韓耀庭表示，他們每年約有三團往危地馬拉、洪都拉斯等的中美洲團須申請過境美國簽證，新措施相信料不少客人嫌麻煩，改往中東、埃及其他地方遊玩。