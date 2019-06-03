﻿專家：棄美赴歐升學料增

香港海外升學專家章文彬指出，去年有兩名外國學生雖被哈佛大學取錄，校方後來卻發現他們在facebook的言論仇美，遂取消他們的入學資格，反映美國各界以國土安全為首要考慮。他認為，美國的成功基石是吸納全球最優秀的學生，美國政府甚至會資助人才赴美攻讀；近年，美國管制海外學生入境愈來愈嚴格。他估計，本港每年約有一千名往美國五十大名校進修的優秀生，當中或有二百人將轉往歐洲如英國及德國升學，加強管制，最終損失是美國。長遠而言，其國力亦會走下坡。



香港科技大學經濟系兼任教授雷鼎鳴常在網上發表批評美國政府的言論。他表示，不擔心個人申請美國簽證會受到影響，其言論亦不會「減辣」。隨著美國政府加強管制言論，他相信，國際學術交流受影響，除了阻礙外地學者赴美，亦令美國學者離開，他形容美國政府「搬石頭砸自己腳」，與其原有開放的理念背道而馳。



雷鼎鳴又認為，美國的簽證新措施根本不能達到想要效果，真正壞人擁有很多不同帳號，發表惡意文章的人亦多用假名。