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女子電競隊隊長 「鹿兒」愛互動吸引粉絲

2019-06-03 列印
　　被狂男騷擾的知名電競女紅人，原名陳嘉靖（洋名Deer），自稱為「鹿兒」，她是《英雄聯盟》香港女子電競隊伍PandaCute的隊長，活躍於參與電競界，在網上略有名氣，被一眾粉絲稱為電競界女神。

　　現年二十二歲的鹿兒經常在網上做遊戲直播，與粉絲互動。同時她亦是一個角色扮演者（Cosplayer），不時在社交平台與粉絲分享生活照，吸引不少男粉絲。其社交網站instagram至今有超過十萬名追蹤者。

　　有目擊者向傳媒表示，事發時見到三名男子合力將身穿黑衣迷彩褲的涉案狂男制服在地，狂男掙扎不果，該名少女向三名男子答謝，並說：「好彩有你哋，幫我捉住佢」，隨即便認出該名少女便是電競女紅人「鹿兒Deer」。

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