﻿25沙灘撿萬三膠樽﻿﻿簡體字包裝佔半﻿

世界每秒生產二萬個膠樽。環保團體綠惜地球昨早發佈全港首個「廢膠樽的品牌」調查，收集過萬膠樽統計，結果揭示繁體字樽和簡體字樽各佔一半，團體推測是受水流影響，令內地垃圾流至本港。同時也發現七十五個懷疑已經有三十年歷史的膠樽，反映塑膠垃圾遺害深遠。



是次發佈的「廢膠樽的品牌」調查數據，是根據綠惜地球過去十個月四十三場清潔沙灘活動所得。該組織先後在二十五個地點（涵蓋港島、新界及離島），收集一萬一千三百二十一個膠樽，然後進行統計排名。



團體促立生產者責任法



團體在可識別品牌的七千九百四十五個膠樽中發現，華潤集團旗下的內地品牌「怡寶」的膠樽佔最多，其餘依次為全球飲品龍頭企業「可口可樂」、本地的大企「維他」及「屈臣氏」，還有第五位的內地名牌「康師傅」。



綠惜地球項目主任章詠雯回應有一半是簡體字樽的理由，推測是內地的廢膠樽未有妥善處理，故隨水流到達本港。綠惜地球總幹事劉祉鋒補充，由於本港的地理位置三面環海，不同季節都受水流影響，他指有外國調查指目前的海洋垃圾有八成來自陸地活動，又指中國目前是全球製造最多海洋塑膠垃圾的國家，敦促當局盡早推出飲品及包裝容器的生產者責任法規；並要求怡寶、康師傅等大品牌要自訂進取的減塑目標。同時需加強廢物收集及回收的基礎建設；更做好監督及通報，防堵廢塑料等生活垃圾落入河川、大海。



同時劉祉鋒也提醒，本地的「減塑」行動也不容忽視，因繁體字膠樽也佔一半數量。綠惜地球指本港飲品膠樽回收率長年低迷，一七年更只有百分之六點八，促請環保署盡早完成膠樽生產者責任法規的顧問研究。而數據顯示繁體字的廢膠樽中純水飲料佔近七成，故團體建議，以「斟飲」取代「即棄」模式，社區需增設更多斟飲水設施，而飲品商亦要可增設按量購水斟飲的機器。



