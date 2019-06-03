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77%受訪教師指全級考TSA有壓力

2019-06-03 列印
　　教協早前向小學教師以電子郵件問卷及電話進行調查，以了解二○一九年小三TSA的實施和操練情況，調查結果發現操練壓力、對課程扭曲等影響嚴重，但無助改善教學。受訪的三百九十五所學校中，表示有二百零一所去年全級應考，今年則有二百三十四所參加全級應考，增幅逾一成六，佔全港小學約七成。另外，有七成七受訪教師認為全級應考會帶來操練壓力。

　　教協認為，今年全級應考的情況有明顯上升趨勢，全級應考仍有壓力存在，當局應保留以抽樣形式進行小三TSA評估，取消可選擇全級應考。

　　教協又指小三TSA帶來的「操練日常化」不但影響學校的教學進度，更令小學課程愈趨艱深，影響學生的身心發展及學習興趣，對小學教育無益處。

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