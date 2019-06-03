強調修例對司法獨立有保障 ﻿大劉撤司法覆核﻿﻿鄭若驊拒評﻿

還有十日，立會將恢復《逃犯條例》修訂案二讀，政府官員馬不停蹄四出推銷。不過，律政司司長鄭若驊昨出席電台節目，被問到華置前主席劉鑾雄撤回對修訂案司法覆核，以及有報道指三名法官對修訂感到憂慮，她都未能正面答覆。



華置前主席劉鑾雄今年二月就政府修訂《逃犯條例》提出司法覆核，但上周三主動撤回。鄭若驊被問及有關事件時表示，不會就個別事件作出評論，但她認為如透過司法覆核針對香港法例，大部份是涉及條例有沒有違反《基本法》，而在條例未通過前提出司法覆核，並非恰當做法。



人權保障未寫入法例



對於路透社早前引述三名不願具名的香港法官說話，表示對港府修訂案感到憂心和壓力，鄭若驊同樣不予評論，只強調法例對司法人員的獨立性有完整的保障。



保安局局長李家超亦出席電台節目就修訂解畫。就政府不將人權保障具體寫進修法例，只按個案形式在移交協議中註明，他解釋是要保證法例的靈活性。他說，修訂目的是堵塞香港與內地、台灣和澳門無協議的法律漏洞，如將人權保障寫進法例，則可能對已有協議的地區和國家產生不必要的麻煩。



政務司司長張建宗在另一場合被問及，立會將在本月十二日恢復修訂案的二讀，但有二十二位議員提出多達二百五十八項修訂，他表示，如何處理要按立會主席決定，政府會全力配合。



此外，自由黨榮譽主席田北俊出席電視台節目時表示，修訂案提高刑期門檻，可豁免在內地犯較輕賄賂罪的疑犯，但並不表示港府向商界傾斜，因為改動範圍不止涵蓋他們。他又說，相信中央會聽取民意，在提出引渡時會嚴格把關。



對於自由黨的投票取向會否影響他們在稍後選舉勝算，他不諱言要「票債票償」，但目前自由黨在立會只得四票，且俱非直選產生。



